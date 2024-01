Smrtonosno spoznavanje vzelo osem življenj, vse žrtve povezuje ena stvar

Državljane ZDA, ki načrtujejo potovanje v Kolumbijo, so po sumljivih smrtih osmih ameriških turistov v dveh mesecih, opozorili, naj bodo previdni pri uporabi aplikacij za zmenke v državi. Veleposlaništvo Združenih držav v Bogoti je poročalo, da so bili nekateri od teh turistov omamljeni in oropani, potem ko so srečali ljudi, ki so jih spoznali prek teh aplikacij.

O incidentih so poročali v priljubljenih mestih, kot so Medellin, Cartagena in Bogota, kjer je ameriški turizem v porastu. Potnikom zato svetujejo, da se izogibajo izoliranim krajem, kot so hotelske sobe.

Število ropov tujih obiskovalcev se je povečalo za 200 odstotkov

Po poročilu veleposlaništva kriminalci uporabljajo aplikacije, da žrtve zvabijo v javne prostore, kot so restavracije in bari, kjer so izpostavljene različnim napadom, od ropov do hudih kaznivih dejanj, vključno z umori, včasih pa so morilci ljudje, ki so jih srečali.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto

V zadnjih treh mesecih leta 2023 se je število ropov tujih obiskovalcev povečalo za 200 odstotkov, medtem ko se je število smrtnih žrtev povečalo za 29 odstotkov, vključno z osmimi Američani, ki so umrli med 1. novembrom in 31. decembrom.

Med žrtvami je bil ameriški komik in aktivist Tou Ger Xiong (50), Američan azijskega porekla, ki je živel v Minnesoti. Na počitnicah v Kolumbiji konec novembra je bil Xiong ugrabljen in umorjen, potem ko je na spletu spoznal žensko in šel z njo na zmenek. Skupina moških ga je ugrabila in ga zabodla več kot ducatkrat, navaja BBC.

Ameriško veleposlaništvo poudarja, da bi lahko bilo dejansko število tujih žrtev tovrstnih kaznivih dejanj višje, saj se o teh primerih pogosto premalo poroča zaradi nelagodja žrtev ali slabega pravosodnega sistema. Opozorilo je tudi, da je večja verjetnost, da bodo ubiti tisti, ki se poskusu ropa poskušajo upreti ali maščevati.