Smrtonosna preiskava nasilja v družini: »Lahko potrdim, da je bilo ustreljenih pet policistov« (VIDEO)

V ameriški zvezni državi Pensilvanija so bili v sredo v spopadu z oboroženim napadalcem ubiti trije policisti, dva pa sta huje poškodovana in sta v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili, poročajo tuji mediji.

Incident se je zgodil v sredo popoldne v občini Codorus v okrožju York približno 200 kilometrov jugozahodno od Philadelphie. Trije policisti so bili ubiti, dva huje ranjena pa so odpeljali v bližnjo bolnišnico. Zdravniki so njuno stanje opisali kot kritično, a stabilno.

»Lahko potrdim, da je bilo danes ustreljenih pet policistov, trije so umrli,« je dejal predstavnik policije Christopher Paris. Dodal je, da je preiskava povezana z družinskimi odnosi, drugih podrobnosti ni podal.

Policisti naj bi bili ustreljeni v okviru preiskave nasilja v družini.

Zaradi streljanja so zaprli bližnje šolsko okrožje v Spring Groveu, majhnem mestu s približno 2500 prebivalci. Oblasti so kasneje sporočile, da šola ni bila prizadeta in da ni nevarnosti za javnost, poroča britanski BBC.

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro, ki je v sredo popoldne prispel na prizorišče, se je srečal z družinami ubitih policistov, poročajo lokalni mediji. Vidno pretresen je na novinarski konferenci dejal: »Takšno nasilje ni v redu. Kot družba se moramo izboljšati.«