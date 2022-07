Smrt slavnega športnika buri duhove: dekle golo in okrvavljeno priteklo iz hotelske sobe

Potrjena je identiteta 40-letnega Britanca, ki so ga v še nepojasnjenih okoliščinah našli mrtvega v hotelski sobi v Firencah. To je nekdanji profesionalni igralec ragbija Ricky Bibey. Profesionalno se je v športu udejstvoval leta 2001 za Wigan Warriors in igral za Leigh Centurions, St. Helens, Oldham in Wakefield Trinity Wildcats, preden se je leta 2012 moral upokojiti zaradi poškodbe ahilove tetive. Po športni karieri je najprej delal kot pomivalec oken, kasneje pa je postal lastnik čistilnega podjetja in nepremičninski posrednik.

Bibeya (40) so v soboto našli mrtvega v hotelski sobi, vzrok smrti pa naj bi bil srčni infarkt. Tisto, kar zadevo zavija v tančico skrivnosti, so poškodbe ženske, ki je bila z njim v sobi in je okoli 7. ure zjutraj gola in okrvavljena stekla na hodnik in vpila na pomoč, kar je pritegnilo pozornost hotelske čistilke. Policija je našla Bibey ležati v sobi, obdano s sledmi krvi. Ni bilo znakov, da bi bil v sobi še kdo drug razen para, poroča Jutarnji.