Smrt na reki Hudson

Reka Hudson v New Yorku je vzela dve življenji, poročajo ameriški mediji. Med izletom, ki se je iz zabave v nekaj trenutkih prelevil v srhljivko, sta umrla 50-letna ženska in sedemletni deček, reševalci pa ju kljub hitri akciji posadk trajektov, ki sta prevažala potnike na redni liniji med Manhattnom in New Jerseyjem, ni uspelo oživiti.

Med člani posadke so bili tudi nekateri, ki so pred trinajstimi leti sodelovali pri reševanju potnikov iz letala, ki je po zaslugi izkušenega in spretnega pilota Chesleyja Sullyja Sullenbergerja varno pristalo na reki; smrtnih žrtev takrat ni bilo, nekatere so morali zgolj oskrbeti zaradi podhladitve, saj se je nesreča zgodila januarja, dogodek pa se je v zgodovino zapisal kot čudež na reki Hudson in seveda k ustvarjanju spodbudil tudi filmarje. Žal za dva potnika s čolna, na katerem je 12-članska druščina nameravala preživeti čudovit poletni dan, tokrat ni bilo pomoči, obžalujejo vsi, ki so sodelovali v reševalni akciji, še dva pa sta v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji, preostali so lažje poškodovani in v šoku.

Vzrok za nesrečo ni znan, preiskovalci, ki so že na delu, pa domnevajo, da so čoln, ki je bil po vsej verjetnosti tudi prenatrpan, prevrnili močan veter in tokovi, verjetno pa je za tragedijo kriva tudi neizkušenost enega od članov družine, ki je prevzel vlogo kapitana. Kot opozarjajo pristaniški inšpektorji, reka Hudson ni mačji kašelj in je nedvomno zelo prometna, zato zahteva spretnost pri manevriranju in dobro poznavanje razmer. Lastnik čolna je sicer druščino spremljal na vodnem skuterju in sodeluje v preiskavi.