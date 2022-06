Smrt Mateja Periša: obdukcija končana, razkrivamo rezultate toksikološke analize

Višje javno tožilstvo v Beogradu je ugotovilo, da ne obstaja utemeljeni sum, da bi bila smrt Splitčana Mateja Periša posledica kaznivega dejanja. Ta je izginil v noči na 31. december lani. Nadzorne kamere so ga posnele, ko je stekel iz beograjskega kluba Gotik, tekel po ulicah srbske prestolnice, skušal zaustaviti taksi, nato pa se je, kot je videti iz nadzornih kamer, spustil proti Savi – posnetka, ki bi kazal njegov vstop v Savo, ni. V Donavi so truplo pokojnika našli šele 18. maja.

Obdukcija, ki jo je opravil tamkajšnji inštitut za sodno medicino, je ugotovil, da kosti glave, vrata, trupa in udov niso poškodovane. Objavlja pa hrvaški portal Indeks še toksikološko analizo, ki da je ugotovila prisotnost amfetaminov v krvi in organizumu, prisoten pa je bil tudi etil-alkohol. Iz vzorca las so v sledovih identificirali še kokain in benzoilekgonin, piše omenjeni hrvaški portal.

Pregled je opravila komisija treh strokovnjakov, zdravniki specialisti sodne medicine.