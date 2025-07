Smrt deklice v vodnem parku na Rabu, slovenska družina že lani opozarjala na nevarnost

Slovenec, ki je lansko poletje z družino dopustoval v Loparju, je opisal, kako se je njegov otrok hudo poškodoval na toboganu v Aquaganu. »Otrok se je poškodoval, iz glave mu je tekla kri,« je povedal za slovenske medije in dodal, da so morali sami poklicati reševalce, saj zaposleni niso ukrepali.

»Pobiralec žetonov, ki je bil očitno pijan, nam je le rekel, naj pazimo na otroke,« je povedal. Deček je takrat dobil nekaj šivov, oče pa je takoj podal prijavo hrvaškemu državnemu inšpektoratu.

»Vse zarjavelo in nevarno, čakalo se je na najhujše«

Oče pravi, da se je po dveh spustih odločil, da se otroci več ne spuščajo po toboganu. »Celotna infrastruktura je bila v groznem stanju, zarjavela in nevarna – celo za odrasle, kaj šele za otroke,« je dejal. Nekaj minut kasneje je eden od otrok prijateljev, s katerimi so bili na dopustu, prišel k staršem s krvavo glavo. Poškodoval se je na stiku med plastičnimi deli tobogana.

Še bolj jih je šokiral odziv osebja. »Delavec, ki je prodajal vstopnice, je bil v čudnem stanju, kot da je pijan. Ni mu niti na misel prišlo, da bi pomagal, prve pomoči pa tudi ni imel pri sebi. Nihče tam se ni zmenil za varnost,« je povedal oče.

Nesreča se je zgodila 24. avgusta lani, otrok pa je dobil štiri šive na glavi. »Srečni smo lahko, da ni bilo huje,« je še dodal.

»Tukaj se vsako leto zgodi kakšna nesreča«

Po besedah očeta so mu zaposleni v bližnjem baru povedali, da takšne nesreče niso redkost. »Dejali so, da se vsako leto zgodi vsaj ena resna nesreča, kar nam je potrdil tudi reševalec, ki je priskočil na pomoč,« je dejal. Leto dni prej naj bi se tam hudo poškodovala turistka, ki si je poškodovala obe roki.

Po nesreči je Slovenec poslal podrobno prijavo hrvaškemu državnemu inšpektoratu. »Tobogani so v katastrofalnem stanju in ne moremo verjeti, da sploh obratujejo. Izvesti morate inšpekcijo, da preprečite najhujše. Če se kaj zgodi, bom dokazal, da ste bili opozorjeni, pa niste ukrepali,« je zapisal v prijavi.

Državni inšpektorat je 15. oktobra 2023 odgovoril, da je bil nadzor izveden 17. septembra in da so bile ugotovljene kršitve Zakona o splošni varnosti proizvodov. Zoper upravljavca toboganov so bile nato uvedene upravne in prekrškovne sankcije.

Park niso prenavljali od 90. let

Po besedah domačinov iz Loparja Aquagana niso prenavljali že desetletja, vse od odprtja sredi 90. let. Opisan je kot prostor, obdan z železnimi lopami in razpadajočim betonom, z zarjavelim napisom na vhodu, ki opozarja, da se obiskovalci spuščajo »na lastno odgovornost«.

Tragični dogodek, v katerem je pretekli teden umrla deklica, je sprožil vprašanje – ali so bila lanska opozorila slovenskih turistov in ugotovitve inšpekcije vzeta resno. Policijska preiskava še vedno poteka, poroča index.hr.