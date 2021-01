Smrt dekleta (10) po izzivu na TikToku pretresa sosede

Italijo pretresa smrt 10-letnega dekleta, potem ko je sodelovala pri izzivu na družbenem omrežju TikTok. Šlo naj bi za izziv davljenja, ona pa naj bi se po pričevanjih svojcev zadušila med tem.



Italijanski pravosodni organi preiskujejo smrt in morebitno spodbujanje k samomoru pri t.i. blackout challenge. Kot poroča Guardian, TikTok ni prepoznal nobenih takšnih vsebin na družbenem omrežju, a bodo pomagali Italijanom, da preiščejo smrt dekleta iz Palerma. Petletna sestra jo je našla na tleh v kopalnici s telefonom v roki, v bolnišnici pa ji niso mogli več pomagati. Okoli vratu naj bi si zategnila pas in zadrževala dih ter se snemala. Starši so vedeli, da uporablja TikTok za gledanje videa in vaje plesa, niso pa imeli pojma, da sodeluje v izzivu.



Italijani pa so od TikToka zahtevali, da naj onemogočijo dostop do tega omrežja otrokom, katerih starosti ni mogoče zanesljivo potrditi. Spomnimo, TikTok določa, da morajo biti uporabniki stari najmanj 13. let, a je takšne omejitve precej lahko zaobiti oziroma pretentati omrežje.

