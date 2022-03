Smrt 14-letnika v zabaviščnem parku: Povejta moji mami in očetu, da ju imam rad

Za 14-letnega Tyra Sampsona bi moral biti pretekli teden eden boljših. S svojim mladinskim nogometnim klubom, kjer je veljal za vzhajajočo zvezdo ameriškega nogometa, je šel na enotedenske vaje, kjer so naporne treninge razbili z druženjem in obiskom tamkajšnjega zabaviščnega parka ICON Park. A če si je od vlakcev smrti in drugih adrenalinskih naprav sprva obetal obilo veselja, so mu nato na skoraj vseh zaprli vrata. S slabima dvema metroma in 150 kilogrami je bil zanje namreč prevelik in pretežak. Dokler ni s prijatelji prišel do najnovejše atrakcije, stolpa za prosti pad, kjer so ga upravljavci kljub pomislekom zaradi njegove velikosti vseeno spustili naprej. Usedel se je na stol, si prek ramen poveznil varnostni pas, ki se zatakne med nogama, ko ga je zajela panika. Nekaj ni bilo, kot bi moralo biti. Morda se varnostni pas ni zataknil, kot bi se moral, »preveč se premika, kot bi bil zrahljan,« se je tresoč se obrnil k prijateljema. »Če se živ ne vrnem s tega, povejta moji mami in očetu, da ju imam rad.« Besede, ki so se izkazale ze preroške in njegove zadnje.

Adrenalinski vlakec jih je popeljal do vrha menda najvišjega samostoječega stolpa za prosti pad. Tam, približno 130 metrov nad tlemi, so obviseli za kakšnih 10 sekund, nato pa v prostem padu zgrmeli proti zemlji. A ko so zavore počasi želele ustaviti padanje, je Tyra iz sedeža katapultiralo v zrak. »Menda še diha, a se ne odziva. Videti je, da ima zlomljene roke in noge. Oživljati ga ne morejo, leži na trebuhu,« je reševalcem po telefonu panično govorila očividka in dodala, mu upravljavci atrakcije niso dobro pritrdili varnostnega pasu.

Podobno govori posnetek tragedije, saj je, ko je najstnika vrglo iz sedeža, k upravljavcu priletel drugi uslužbenec in ga spraševal, če je preveril, ali je bil varnostni pas dobro pritrjen. Tyre je na poti v bolnišnico umrl zaradi poškodb, preiskava tragedije pa je v polnem teku.