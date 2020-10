Smola za Kovačevića: župnik ga je zbil, reševalec okradel

Več smole ga skorajda ne bi moglo doleteti: potem ko ga je malomarni voznik podrl s kombijem, tako da je nezavesten obležal v jarku, in se odpeljal, ne da bi obvestil prvo pomoč ali policijo, ga je pozneje oropal eden od reševalcev.



Da je zgodba še šokantnejša, 57-letnega pešca je z vozilom zadel lokalni župnik, 65-letni Stjepan Vukovac; izsledili so ga dva dni pozneje, duhovni pa se je branil, da je med vožnjo res zaznal, kot da je nekoga udaril s kombijem, a ko se je po 100 metrih ustavil, ni opazil nikogar, zato je vožnjo nadaljeval. Priznal je, da je za volanom zaspal, saj je šibkega zdravja, šele pozneje pa je opazil, da mu manjka stransko ogledalo.



No, za nezaslišano ravnanje se bo moral še zagovarjati, tako kot reševalec, ki je pozneje, hm, pomagal nesrečnemu pešcu Anđelku Kovačeviću. Tega je kmalu po nesreči iz svojega avtomobila opazil 54-letnik, ki se je vračal domov z ženo in hčerko: kot je povedal, so njegovo pozornost pritegnila na cesti raztresena živila iz nakupovalne vrečke, potem pa je v jarku opazil negibno telo. Nezavestnemu je nemudoma ponudil prvo pomoč in obvestil pristojne: prišla je policija, z njimi tudi reševalno vozilo, to je ponesrečenega prepeljalo v Splošno bolnišnico Vinkovci. Tam so mu oskrbeli poškodbe hrbtenice, kolena in nosu, več težav pa so imeli z ugotavljanjem identitete 57-letnika, saj pri sebi ni imel nobenih dokumentov. Tako so vsaj mislili, a ko se je gospod zavedel, je osebju v bolnišnici povsem bistre glave zatrdil, da je v žepu zanesljivo imel denarnico s kar nekaj gotovine, skoraj 2000 evrov, in tudi dokumente. Ker so v njegovi soseski v zadnjem času pogosto vlamljali v domove, je premoženje raje nosil s seboj, je pojasnil možem postave.



Pokvarjenost brez primere se je usodnega dne pokazala v Vinkovcih, so ugotovili policisti v preiskavi. Preverili so namreč vse, ki so imeli po nesreči stik z ubogim možakarjem, ter za krajo nazadnje osumili 35-letnega reševalca. Le komu naj ubogi človek še zaupa, če sta mu hrbet obrnila župnik, ki ga je zbil in pobegnil, ter reševalec, ki ga je med oskrbovanjem okradel ...