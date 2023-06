Slovo Pulitzerjevega nagrajeneca: umrl ameriški pisatelj McCarthy

V starosti 89 let je v torek umrl ameriški pisatelj Cormac McCarthy, Pulitzerjev nagrajenec, ki je v romanih, kot so Cesta, Krvavi poldnevnik, Ni prostora za starce in Vsi lepi konji opisoval ameriško življenje od Apalačev do puščavskega jugozahoda. McCarthy je umrl v Santa Feju v Novi Mehiki, je sporočil založnik Alfred A. Knopf.

Pisatelj, ki je odraščal v Knoxvillu v Tennesseeju, so zaradi njegovega sloga in podeželskega okolja primerjali z Williamom Faulknerjem. Njegove teme so, tako kot Faulknerjeve, pogosto mračne in nasilne ter prikazujejo, kako preteklost preglasi sedanjost.

Eden najbolj cenjenih in uspešnih

V surove in težko dostopne pokrajine ter razpadajoče skupnosti je umeščal potepuhe, tatove, prostitutke in stare strte moške, ki niso mogli ubežati usodi, ki jim je bila določena veliko prej, preden so se rodili.

McCarthy je bil še pri 60 letih javnosti malo znan, a je postal eden najbolj cenjenih in uspešnih pisateljev v državi. Leta 1992 je prodrl z romanom Vsi lepi konji, v naslednjih 15 letih pa je prejel nacionalno knjižno nagrado in Pulitzerja. Roman Ni prostora za starce sta brata Cohen priredila v film, ki je dobil oskarja. Leta 2007 je prejel Pulitzerjevo nagrado za leposlovje.

Njegov prvi roman The Orchard Keeper, ki ga je napisal v Chicagu, ko je delal kot avtomehanik, je izšel leta 1965 pri založbi Random House. Leta 1985 je izšel Krvavi poldnevnik o skupini lovcev na glave ob teksaško-mehiški meji, ki morijo Indijance za njihove skalpe.

McCarthy je eno leto obiskoval univerzo Tennessee, nato pa se je leta 1953 pridružil letalskim silam. Na šolo se je vrnil med letoma 1957 in 1959, vendar jo je zapustil, še preden je diplomiral. Na koncu se je ustalil v Santa Feju.