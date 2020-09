Kot poročajo mediji v ZDA, je znani DJumrl v 50. letu starosti. Našli so ga mrtvega v floridskem stanovanju.Morillo je zaslovel v 90. letih, njegov največji hit je zagotovo I Like To Movie It. Pred kratkim je sicer Morilla ženska obtožila spolnega napada, policija ga je takrat aretirala. V petek bi se moral zagovarjati na sodišču.Morillo, sicer kolumbijskega porekla, je bil tudi glasbeni producent. Zaslovel je kot didžej, gostoval pa je tudi v Sloveniji.