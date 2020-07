Slovenski vojak v BMW-ju pijan povrzočil smrt

Več podrobnosti preberite v sredini tiskani izdaji.

Podčastnik Slovenske vojske je bil v Italiji vpleten v prometno nesrečo, kot smo poročali, se je to zgodilo v nedeljo zvečer . Pravzaprav jo je povzročil prav on. Vozil je avto BMW X1 ter trčil v drugega udeleženca v prometu.Pri tem naj bi poskušal s kraja nesreče pobegniti, kasneje pa naj bi se izkazalo, da je bil pijan.Naši uradni viri so o nesreči sporočili: »Pripadnik SV, ki službuje v Združenem Natovem poveljstvu v Neaplju, je bil zunaj delovnega časa z zasebnim vozilom udeležen v prometni nesreči, v kateri je umrla ena civilna oseba.« O dogodku so bili obveščeni Poveljstvo sil SV, Generalštab in minister za obrambo, pojasnili pa so še, da je »pripadnik SV v postopku italijanskih preiskovalnih organov, ki vodijo postopek skladno s tamkajšnjo zakonodajo«.