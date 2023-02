Udeleženec zimskih olimpijskih iger v Albertvillu Luka Klasinc (umetnostni drsalec se je tam leta 1992 uvrstil na 26. mesto) je predlani nadrsal v Združenih državah Amerike. V začetku junija 2021 so namreč Američani sporočili, da so Slovencu odvzeli prostost na newyorškem letališču, kjer je čakal na polet za Istanbul. Kot je dejala zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss, je s ponarejenimi dokumenti in z goljufijo prišel do več kot milijona in pol ameriških dolarjev denarne pomoči. Na srečanjih z newyorškimi sodniki je Klasinc krivdo neumorno zavračal, prejšnji teden pa je 50-letnik očitno ...