Slovenski kuhar (31) deklici sledil na stranišče in se pred njo samozadovoljeval

Dubrovniško občinsko državno odvetništvo je preiskovalni oddelek tamkajšnjega okrožnega sodišča obvestilo, da je v torek vložilo obtožnico zoper 31-letnega Slovenca. Po neuradnih informacijah gre za kuharja, doma z območja Domžal, ki je po prepričanju preiskovalcev storil kaznivo dejanje zadovoljevanje spolnega nagona pred otrokom, mlajšim od 15 let.

Informacijo je za Dubrovački vjesnik potrdil preiskovalni sodnik in predstavnik za odnose z javnostjo Pero Miloglav. Domnevni spolni plenilec zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti do nadaljnjega ostaja v priporu v Dubrovniku. Po hrvaškem kazenskem zakoniku mu grozi do tri leta zapora.

Sledil ji je na stranišče. FOTO: Roman Šipić

Specialni povratnik

Za obtoženega bo bržkone oteževalna okoliščina, da naj bi šlo za specialnega povratnika, ki ga niti zapor ni spametoval. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je bil zaradi istovrstnih kaznivih dejanj na ljubljanskem okrožnem sodišču večkrat obravnavan in obsojen. Po neuradnih podatkih je zagrešil kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, med njimi spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let. Za spolni napad je zagrožena kazen od 3 pa vse do 15 let zapora.

Pred dobrim tednom dni naj bi v dalmatinskem avtokampu v Orebiću na polotoku Pelješac, kjer je sedemletna državljanka Poljske preživljala počitnice s svojimi starši, v istem kampu dopustoval tudi 31-letnik, po naših podatkih s sorodnico in njenim partnerjem. Deklici naj bi sledil na stranišče in se tam pred njo samozadovoljeval. To je opazila njena mati, ki ga je takoj prijavila upravi avtokampa, ti pa so o gnusnem početju obvestili policijo. Slovenca so na Pelješcu aretirali.

Starši in njihova deklica so bili zaradi njegovega zavržnega početja izjemno pretreseni. Hud šok pa je bojda doživela tudi sorodnica kuharja, ki o njegovem početju ni vedela nič, dokler ni bila obveščena, da je v priporu. Ostro je obsodila njegovo domnevno dejanje in le malo naj bi manjkalo, da bi na zaslišanju z njim tudi fizično obračunala.

Novinar Dubrovačkog vjesnika Ahmet Kalajdžić, ki je početje kuharja razkril, je za Slovenske novice povedal: »Ni znano, kdaj se bo začelo sojenje. Na Hrvaškem namreč že več kot mesec dni, zaradi dolgoletnih težav v pravosodstvu, stavkajo pravosodni uslužbenci.«