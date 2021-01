Slovenski državljan (38) na letališču grozil, da bo vse pobil

Na frankfurtskem letališču so v soboto popoldne evakuirali del potniškega terminala in ustavili delovanje letališkega vlaka.Moški (38) iz Slovenije naj bi se agresivno vedel do policistov, potem ko so ga opozorili, naj si na obraz nadene zaščitno masko, poročajo tuji mediji. Moški je ob tem vpil: »Vse vas bom pobil, Allahu Akbar!« Odložil je prtljago in poskušal pobegniti. Okoli 17. ure so tako morali evakuirati terminal.Posnetek na twitterju prikazuje oborožene nemške policiste, ki so obkolili moškega, medtem ko so ljudje morali zapustiti letališče. Zaprli so tudi tamkajšnjo železniško postajo.