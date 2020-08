Slovenska soseda v šoku: našli razkosano truplo štiriletnika

Šestnajst dni so na Siciliji v Italiji iskali(4), ki je skupaj z mamo izginil blizu priobalne ceste. Truplo malčka so našli okoli 200 metrov od glavne ceste med Messino in Pelermom, truplo njegove matere, glasbenicepa okoli 400 metrov stran. Usoda sina in mame je šokirala Italijane.Okoliščine njune smrti še niso znane. Truplo mame so našli nedaleč od prometne nesreče, v katero je bila vpletena. Vzrok njene smrti bi tako lahko bila nesreča, samomor ali umor, je sporočil tožilec, ki je o smrti dečka dejal, da bi šlo v tem primeru lahko za uboj in samomor, ki naj bi ju zakrivila njegova mama, napad divjih živali ali spolni napad.Viviana je usodnega dne vozila opel corso, ki je imela lažjo nesrečo, ko se je zaletela z kombijem. Na corsi je počila pnevmatika, zato je Viviana ustavila takoj, ko sta prevozila tunel. Nadzorne kamere so pokazale, da sta bila po nesreči živa in da sta ustavila neko družino, ki jima je pomagala glede pnevmatike. Kaj se je dogajalo zatem, ni znano. Policija skuša stopiti v stik z družino, ki je pomagala.Nadzorne kamere so sicer pokazale tudi, da je glasbenica s sinom preskočila ograjo poleg ceste in odšla neznano kam. Deček je na posnetkih videti nepoškodovan, mama pa deluje zelo vznemirjeno, poročajo italijanski mediji.BBC poroča, da je glasbenica iz Torina nedavno doživela živčni zlom, njeno stanje pa so še poslabšali strogi ukrepi zaradi novega koronavirusa. Kljub temu njen mož, prav tako DJzatrjuje, da je od doma odšla mirna in se je tistega jutra dobro počutila. Trdno je prepričan, da njegova žena ni ubila njunega sina: »Preveč ga je ljubila.« Meni, da so ju napadle divje živali.Vivianino truplo so našli pet dni po izginotju, bilo je polno poškodb, ki bi lahko nastale ob padcu z električnega droga, ob katerem so jo našli. Na truplu so bile tudi sledi živalskih ugrizov. Sledilo je pospešeno iskanje dečka, ki se je končalo, ko so našli njegovo razkosano trupelce. Tudi na njem so bile sledi živalskih ugrizov, a ni znano, ali so ga živali napadle ali razkosale po smrti. Čeprav je 99 odstotkov gotovo, da gre za Gioelea, bodo opravili analizo DNK, da bi potrdili njegovo identiteto.