Slovenska smučarka poškodovana zaradi trčenja na smučišču, povzročitelj pobegnil

V nesreči na smučišču Zettersfeld na avstrijskem Tirolskem sta v sredo trčila 17-letni češki državljan in 39-letna slovenska državljanka. Po navedbah policije sta obe osebi utrpeli zlom kosti in so ju kmalu po nesreči odpeljali v bolnišnico. Kot je povedal češki smučar, je bila za nesrečo odgovorna tretja oseba.

Po navedbah 17-letnika ga je med smučanjem zadela tretja oseba, pri čemer je padel in se zaletel v 39-letno Slovenko pred njim. Neznani moški, ki je nesrečo povzročil, je nato nadaljeval smučanje, ne da bi se ustavil.

Avstrijska policija je pri tem javnost zaprosila za informacije o moškem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.