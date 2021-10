Slovenka obtičala je pod najvišjim vrhom

Črnogorski Durmitor, največji gorski masiv te države, priteguje številne gornike in plezalce, čudež bi bil, če med njimi ne bi bilo zagrizenih Slovenk in Slovencev. Gorski reševalci imajo v toplih mesecih na tistih koncih polne roke dela, saj narodni park ne priteguje le z izzivalnimi vrhovi, temveč tudi z ledeniškimi jezeri, kanjoni rek in drugimi planinskimi krasotami, zaradi katerih se mnogi brezglavo podajajo v prezahtevne podvige.



Med zadnjimi je v Durmitorju obtičala 45-letna Slovenka, ki je zašla v predelu Samara; od tam je tudi okoli 21. ure sprožila preplah in reševalcem sporočila svoje koordinate, po opravljenem klicu pa se je očitno namenila sama iskat rešitev in je krenila naprej ter reševalno akcijo še otežila. Reševalci je na navedeni lokaciji niso našli, so pa opazili svetlobni signal v predelu pod Bobotovim kukom, z 2522 metri najvišjim vrhom gorskega masiva, ki se v družbi še 48 vrhov nad 2000 metri nadmorske višine dviguje nad osupljivimi kanjoni rek Tara, Sušica, Draga in Komarnica.



Sporočila je koordinate, potem pa krenila naprej.

Po več kot dvanajstih urah so gorski reševalci sporočili, da so uspešno opravili evakuacijo iz stene ter Slovenko varno pospremili do Žabljaka, vse željne adrenalina, ki pogosto precenjujejo svoje sposobnosti ali pa se v višave odpravljajo nepripravljeni, pa pozvali k previdnosti; na srce jim še polagajo, naj se v gore nikar ne odpravljajo sami in naj se odločijo za spremstvo vodnika.Na začetku poletja so z obsežno akcijo nedaleč proč reševali državljana BiH, ki si je med podvigom poškodoval obe nogi. Durmitor se razprostira na severozahodu države, za narodni park pa so ga razglasili leta 1952.