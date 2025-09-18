Slovenko nadlegoval pijani Hrvat na letu v Pariz: »Bil je z ženo in otrokoma. Grozno!«

Pijani potnik je na krovu letala nadlegoval dekleta, otipaval stevardeso in celo Slovenko, ki je sedela v bližini. Letalo je bilo zaradi incidenta skoraj preusmerjeno v München, v Parizu pa ga je pričakalo kar šest policistov, pišejo hrvaški mediji.

Potoval z ženo in otroki

Po navedbah očividcev je bil moški na letu Croatia Airlines v družbi žene in dveh otrok, a je bil »pijan kot mamba«. Njegova žena je, kot pravijo potniki, vso pot nemo gledala v tla in sedela v zadnjih vrstah.

Očividec je za Net.hr povedal, da se je pijani potnik usedel poleg dveh deklet in ju začel otipavati. Stevardeso je prijel za zadnjico, Slovenki, ki je sedela blizu, pa je začel z rokami božati lase.

»Rekel sem mu: ‘Kaj delaš?! Umakni se!’,« je razkril Slovenec, ki se je s sopotnikom celo dogovoril, da ga bosta zadržala, če se ne bo umiril.

Letalo skoraj preusmerjeno

Zaradi njegovega divjanja je obstajala možnost, da bi pilot letalo zasilno preusmeril v München. Posadki je sicer uspelo, da so ga kasneje presedli v prvi razred, a tam je povzročal nov kaos.

Ob pristanku v Parizu ga je na letalu pričakalo šest policistov in ga pospremilo z letala. Iz Croatia Airlines so potrdili, da se je incident zgodil 14. avgusta.