Slovenko iščejo v Črni gori: povedala lokacijo, potem pa izginila

Črnogorski mediji poročajo o pogrešani Slovenki, ki se je sinoči izgubila med planinarjenjem po nacionalnem parku Durmitor v Črni gori. Iskalna akcija se je nadaljevala pozno ponoči, ker je gorski reševalci niso našli na lokaciji, kamor jih je usmerila.



Reševalci menijo, da je do zapleta pri iskanju prišlo zato, ker je Slovenka sprva pri klicu na pomoč reševalcem sporočila koordinate, a je nato nadaljevala hojo, s tem pa je otežila iskalno akcijo. Klic so prejeli okoli 21. ure.



»Reševalci Gorske službe za reševanje Črne gore so pred 40 minutami prišli na lokacijo, od koder so okoli 21. ure prejeli poziv na pomoč, a žal na lokaciji niso nikogar našli,« so med drugim povedali črnogorskim medijem, zato so iskalno akcijo nadaljevali pozno v noč.

