Slovenki (37) na Hrvaškem odvzeli svobodo: to so njeni grehi

Občinsko državno odvetništvo v Reki je vložilo obtožnico zoper 37-letno Slovenko. Ta je v letih 2017 in 2018 dvema osebama prodala heroin in kokain. Po preiskavi so jo obtožili zaradi kaznivega dejanja nepooblaščene proizvodnje in trgovine z drogami.

Hrvaški spletni portal Index piše, da je leta 2017 eni osebi prodala dobrih 55 gramov kokaina, drugi pa 490 gramov heroina.

Reško tožilstvo je zaradi begosumnosti in morebitne ponovitve kaznivega dejanja za Slovenko predlagalo podaljšanje pripora.

Kot so še razkrili, so Slovenko prijeli decembra lani, ko je prečkala mejo med Slovenijo in Hrvaško.