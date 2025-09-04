Vinjena Slovenka v Pulju z avtomobilom zbila v mladoletnico

V sredo popoldne je 54-letna Slovenka z avtomobilom trčila v mladoletno Avstrijko v bližini Premanture, so sporočili z istrske policije. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela voznica v krvi kar 2,13 promila alkohola.

Po ugotovitvah policije je ženska z vozilom trčila v Avstrijko, ki je cesto prečkala na neoznačenem mestu, brez prehoda za pešce in brez ustrezne previdnosti. Na srečo v nesreči ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nastala materialna škoda. Policisti so voznico pridržali v posebnih prostorih do streznitve.

Zoper mladoletno Avstrijko bo podan obtožni predlog zaradi nepravilnega prečkanja ceste, Slovenka pa je bila kaznovana z globo v višini 1.320 evrov in s tremi meseci prepovedi vožnje vozil kategorije B.