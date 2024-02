Slovenka (77) huje poškodovana v hrvaški Istri: neverjetno, kaj se ji je zgodilo

Hrvaški mediji poročajo o 77-letni Slovenki, ki je huje poškodovana zaradi lastne nepazljivosti na dvorišču ene od puljskih ulic. Puljska policija je navedla, da je slovenska upokojenka na klancu parkirala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami in nato vozilo zapustila. Avtomobil se je začel premikati navzdol in Slovenko povozil.

»Da bi ga ustavila, je poskušala vstopiti v avtomobil, a je izgubila ravnotežje in padla. Avtomobil je nato zapeljal čeznjo. 77-letnico so pripeljali v puljsko bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili, da je dobila hude poškodbe,« policijsko poročilo povzemajo hrvaški mediji.