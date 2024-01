Slovenec z nožem prestrašil Somalca. Zaslišanje je bilo preloženo zaradi alkohola

V sila nenavadnem sosedskem sporu se je v Celovcu znašel tam živeči 55-letni Slovenec, na čigar vrata je v četrtek ob pol deveti uri zvečer potrkal 27-letni sosed, ki je na avstrijsko Koroško prišel iz rodne Somalije. Po podatkih, ki jih je oznanila avstrijska policija, naj bi se soseda dogovorila, da bo Slovenec popravil gretje v bivališču Somalca, dogovorila sta se tudi za ceno popravila – 20 evrov naj bi Somalec tako že izročil Slovencu. A popravila v teh hladnih dneh ni dočakal.

Somalec je od Slovenca zahteval denar nazaj, besede so se sprevrgle v prepir, Slovenec pa naj bi v nekem trenutku pograbil nož in pristopil k Somalcu, ki je stal pri vratih njegovega stanovanja. Nato naj bi Somalcu zagrozil, da ga bo zabodel, če ne bo takoj zapustil stanovanja. Somalec ni zapustil le stanovanja, ampak tudi večstanovanjsko hišo, v kateri bivata, ter obvestil policijo.

Čeprav je naš rojak zanikal dejanje, so ga prijeli, prav tako so zasegli nož, s katerim naj bi podkrepil grožnje. Toda ker sta bila oba soseda pijana, ju sploh niso mogli zaslišati v četrtek, ampak so zaslišanje preložili na včerajšnji dan, ki ga je 55-letni Slovenec dočakal v policijskem pridržanju, so še sporočili.