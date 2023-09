Za Slovenca usodno kopanjem na Hrvaškem

Meteorološko smo poletje s 1. septembrom pokopali, pa čeprav so se topli dnevi zavlekli daleč v prvi jesenski mesec (koledarsko se jesen začne 23. septembra). Mnogi so zato sončne dneve izkoristili za še nekaj kopanja in plavanja v morju. A žal nas je iz hrvaškega Pulja dosegla slaba novica.

Nedeljsko kopanje okoli 10. ure je bilo usodno za kopalca na plaži Valkane (Pulj). Spletni portal Glas Istre je neuradno povzemal navedbe vira, da je starejši moški vstopil v morje, tam pa mu je postalo slabo, naslednjič naj bi ga videli, ko so ga valovi prinesli na obalo. Tja so nemudoma prihiteli policisti in reševalci, a mu žal niso mogli več pomagati.

Isti spletni portal je pozneje sporočil še uradne informacije, in sicer da je bilo kopanje usodno za 83-letnega slovenskega državljana. Iz vode ga je potegnil reševalec, po trenutnih podatkih pa ni znakov kaznivega dejanja, je zatrdila predstavnica za odnose z javnostmi istrske policijske uprave Nataša Rogić.