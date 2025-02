Roman ukradel 1,6 milijona v zlatu! Klicali so ga »Tat z vrtnico«

Brežičan Roman Stunković, znan tudi kot tat z vrtnico, je bil na zagrebškem županijskem sodišču te dni nepravnomočno obsojen na sedem let in dva meseca zapora zaradi ropa investicijskega zlata v vrednosti 1,6 milijona kun (215.000) iz zagrebškega Eurotowerja leta 2017, piše Kurir.

Stunković je bil v odsotnosti pravnomočno obsojen na sedem let in pol zapora.

Medtem ko ga je Hrvaška še iskala, je bil prek zaprosila zaslišan na Okrožnem sodišču v Krškem. Pred štirimi meseci, ko so bili vsi postopki proti njemu v Sloveniji zaključeni, je bil izročen Hrvaški, kjer je zahteval in tudi dobil obnovo postopka.

Glede na to, da je slovenski državljan, je pričakovati, da bo kazen po pravnomočnosti prestajal v Sloveniji, še piše Kurir.

Obtožili so ga, da je 8. marca 2017 prišel v 11. nadstropje nebotičnika Eurotower. Zaposleni na agenciji za odkup plemenitih kovin Moro & Kunst se je predstavil kot stranka Ivan Ćurković. Čeprav ta stranka za ta dan ni bila napovedana, je delavka na recepciji naročila, naj ga spustijo, saj je že v preteklosti prihajal. Dejal je, da ima zlato za odkup, opazila pa je tudi, da ima s seboj dve vrtnici.

Zaposleni podaril vrtnico in dve zlati palici

Eno vrtnico je podaril delavki, nato pa ji je izročil dve manjši zlati palici Zlatarne Celje. Izpolnila je dokument za odkup in odšla po denar v sef v pisarno. Ko se je sklonila, je pristopil od zadaj in ji prislonil pištolo. Ukazal ji je, naj mu preda ves denar in zlato iz sefa, kar je ta zaradi strahu storila. Z vezico ji je zvezal roke in noge ter ji potisnil rutico v usta, piše Kurir.

Nato je pobegnil z vrtnico ter torbo, polno zlata in denarja.

Zaposlena je zaradi zvezanih rok utrpela rane in odrgnine, imela je tudi poškodovano kožo okoli ustnic.

Kriminalistom je povedala, da je bil Stunković oziroma Ivan Ćurković edina stranka, ki je vedno takoj privolila v ponujeno ceno zlata, ter da je na vse tri obiske Moro & Kunst prišel s kapo s ščitnikom, očali in zaraščeno brado. Opazila je tudi, da mu je iz ust smrdelo po alkoholu, eno roko pa je imel v mavcu.

Kot je poročal Jutarnji list, so kriminaliste do Stunkovića pripeljale DNK-sledi, ki jih je postil na vezici. Ujemala se je z njegovim DNK, ki so mu ga odvzeli že slovenski preiskovalci maja 2007 iz brisa ustne sluznice po ropu v Termah Čatež. Takrat je bil obsojen na večletni zapor.

Šokiral vse v dvorani

»Počutim se krivega in mi je žal. Hotel sem priti na sodišče že prej, vendar mi Slovenija ni dovolila,« je dejal Stunković in presenetil skoraj vse v sodni dvorani. Na vprašanja ni želel odgovarjati, zato je ostalo neznano, kaj je storil z ukradenim plenom, še piše Kurir.