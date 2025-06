Slovenec s kamero ujel vlomilca v svoji vikendici v Umagu: to je policija našla na kraju dogodka

Policisti iz Umaga so izvedli kriminalistično preiskavo in utemeljeno sumijo, da je 43-letni državljan Hrvaške storil kaznivo dejanje hude tatvine.

Incident se je zgodil 30. maja okoli 4.15 zjutraj, ko je 49-letni slovenski državljan preko varnostne kamere opazil osebo, ki je poskušala vlomiti v njegovo počitniško hišo. O dogodku je nemudoma obvestil policijo, ki je takoj na kraj dogodka v Zambratiji napotila patrulje.

Po prihodu so policisti na objektu zaznali sledi vloma. V notranjosti hiše so našli 43-letnega moškega, državljana Hrvaške, ki so ga takoj prijeli in odpeljali na policijsko postajo.

Kriminalistična preiskava je pokazala, da se je osumljeni povzpel čez ograjo in odstranil nadzorno kamero, nato pa nasilno odprl vrata in okno ter vstopil v hišo z namenom protipravne prilastitve premoženja. Vendar pa ga je pri tem dejanju pravočasno ustavila policija.

Osumljeni je bil po zaključku preiskave še isti večer odpeljan v priporni enoti Policijske uprave Istrske.