Slovenec pri Novigradu pijan kot mamba: policisti so ga spravili s ceste

Pijani Slovenec (42) napihal skoraj tri promile v Istri. Dobil je globo v višini 1320 evrov in prepoved vožnje za tri mesece.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell
Simbolična fotografija. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

N. Č.
18.08.2025 ob 10:55
N. Č.
18.08.2025 ob 10:55

Na istrskem ipsilonu je policija ustavila slovenskega voznika, ki je bil močno pod vplivom alkohola. V petek okoli 17. ure so na avtocesti A9 pri Novigradu policisti zaustavili avtomobil slovenskih registracij.

Za volanom je bil 42-letni Slovenec, ki je napihal kar 2,71 promila alkohola, je sporočila istrska policija.

Ker je bil povsem neprimeren za vožnjo, so ga policisti odpeljali v posebne prostore, kjer je moral počakati, da se strezni.

Zatem so mu izrekli denarno kazen v višini 1320 evrov ter prepoved vožnje za tri mesece.

Istra alkohol policija vožnja Slovenec globa Hrvaška

