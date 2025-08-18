Slovenec pri Novigradu pijan kot mamba: policisti so ga spravili s ceste
Na istrskem ipsilonu je policija ustavila slovenskega voznika, ki je bil močno pod vplivom alkohola. V petek okoli 17. ure so na avtocesti A9 pri Novigradu policisti zaustavili avtomobil slovenskih registracij.
Za volanom je bil 42-letni Slovenec, ki je napihal kar 2,71 promila alkohola, je sporočila istrska policija.
Ker je bil povsem neprimeren za vožnjo, so ga policisti odpeljali v posebne prostore, kjer je moral počakati, da se strezni.
Zatem so mu izrekli denarno kazen v višini 1320 evrov ter prepoved vožnje za tri mesece.
