Slovenec na Hrvaškem pijan sedel za volan: brez vozniške uničil vse pred seboj in pobegnil

V petek, 2. maja, okoli 23. ure, se je v hrvaškem naselju Cestica zgodila prometna nesreča z materialno škodo. 37-letni državljan Slovenije je vozil osebno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in se je vzvratno premikal po dovozni poti stanovanjske zgradbe.

Kot so sporočili iz varaždinske policijske uprave, voznik pri tem ni preveril, ali lahko to stori brez nevarnosti za druge udeležence v prometu ali tujo lastnino, prav tako pa ni upošteval položaja, smeri in hitrosti svojega vozila. Zaradi tega je z levim bočnim delom vozila trčil v skladišče za zabojnike, nato pa še v kovinski drog in ograjo. Nato je nadaljeval vožnjo in z zadnjim levim delom vozila trčil v prednji desni del osebnega avtomobila, ki je bil parkiran ob robu ceste. Zaradi silovitosti trka je to vozilo odbilo nazaj, pri čemer je zadnji del vozila trčil v zadnji levi del tovornega vozila, ki je bilo prav tako parkirano ob robu ceste.

»Po prometni nesreči je 37-letnik zapustil kraj dogodka, ne da bi oškodovancem pustil svoje osebne podatke ali podatke o vozilu. Policisti so ga ustavili okoli 23.50 v Varaždinski ulici v Gornjem Vratnu. Pri preverjanju je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola z izmerjenimi 1,28 promili. Ker je obstajala upravičena bojazen, da bo nadaljeval vožnjo in s tem storil nadaljnje prekrške, je bil pripeljan na policijsko postajo in pridržan v posebnem prostoru za zadržanje do iztreznitve. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih oseb, nastala pa je materialna škoda na vozilih in objektih, ki je ocenjena na okoli 1450 evrov,« so še dodali iz policije za lokalni portal Evarazdin.