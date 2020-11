Slovenec babici kupil kislino, ki jo je popila: Dolgo me je prosila za to

Dean Š. (45), Slovenec z zagrebškim naslovom, se bo kmalu znašel na zatožni klopi občinskega sodišča v Zagrebu, ker naj bi 27. novembra 2017 babici pomagal pri samomoru.



Moški je babici na njeno zahtevo kupil klorovodikovo kislino. Potem ko je kislino zmešal z neznano tekočino, je babici povedal, kam jo je spravil, čeprav je vedel, da namerava narediti samomor. Naslednji dan je zaužila strupeno tekočino in kljub zdravniški pomoči zaradi hudih poškodb notranjih organov umrla čez dva dni v bolnišnici.



Vnuk je med preiskavo povedal, da se ne počuti krivega, ker ni bil doma, ko je babica zaužila strupeno tekočino. Trdil je, da je od njega večkrat zahtevala, naj ji kupi klorovodikovo kislino, da konča svoje življenje, ker ne more prenesti izgube svojega sina. »Nisem hotel kupiti kisline, nekega dne pa sem šel v trgovino. Ko sem jo prinesel domov, je šla babica za mano in zahtevala, da ji dam kislino, da bi jo popila. Dal sem jo v omaro. Ona me je prisilila, da sem jo kupil, a nisem verjel, da jo bo res spila,« je dejal vnuk, ki se je iz hiše, kjer je babica popila kislino, odselil lani. Prijavili so ga sorodniki Potem ko je babica zaužila strup, so jo našli sorodniki, ki so poklicali reševalno vozilo. Šokirani so vnuka prijavili policiji, ko jim je priznal, da je kupil kislino. Nekatere priče so med policijsko preiskavo povedale, da ima vnuk omejene intelektualne sposobnosti in da ima zdravstvene težave, zaradi katerih jemlje zdravila, poročajo hrvaški mediji. Teta obtoženca V. H. je potrdila, da se je depresija njene mame poslabšala leta 2016 po smrti sina, njenega brata. Grozi mu pogojna Po triletni preiskavi je tožilstvo obtožilo 45-letnika zaradi sodelovanja pri samomoru. Zahtevajo sedem mesecev zapora, pogojno eno leto ter plačilo stroškov sojenja in izvedencev. Za tovrstno kaznivo dejanje je na Hrvaškem sicer predvidena zaporna kazen do treh let. Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.