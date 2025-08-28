ARETACIJA V REKI

Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala

Moški je svoje izdelke označil s podatki neobstoječega kmetijskega gospodarstva. Prodajal jih je na stojnici v Rupi pri Reki.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

N. Č.
28.08.2025 ob 12:56
28.08.2025 ob 14:50
N. Č.
28.08.2025 ob 12:56
28.08.2025 ob 14:50

Policija iz Opatije je aretirala 77-letnega slovenskega državljana, ker naj bi proizvajal in prodajal marmelado, škodljiv za zdravje. Zaradi zaužitja tega izdelka sta morala zdravniško pomoč poiskati dva človeka. Moški je svoje izdelke označil s podatki neobstoječega kmetijskega gospodarstva, poroča primorsko-goranska policija, piše Index.hr.

Prodajal na javnem shodu

Po navedbah policije je osumljenec sporne izdelke ponujal 23. avgusta na prodajni stojnici med javnim dogodkom v Rupi pri Reki. Marmelado je prodajal pod lažno etiketo družinskega kmetijskega gospodarstva, ki v resnici ne obstaja.

Kupca končala pri zdravniku

Izdelke sta kupila dva hrvaška državljana, stara 69 in 71 let. Po zaužitju marmelade sta začutila zdravstvene težave in 26. avgusta zjutraj poiskala zdravniško pomoč, kjer so posumili na zastrupitev.

V džemu odkrili strupeno rastlino

Kriminalistična preiskava, ki so jo izvedli v sodelovanju s KBC Reka in Zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, je pokazala, da so težave povzročile sledi strupene rastline v zaužiti marmeladi.

Po zaključeni preiskavi so 77-letnika predali v pridržanje, zoper njega pa so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

