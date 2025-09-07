TRAGEDIJA

Slovenec (49) umrl v hudi nesreči pri Zadru

78-letni voznik je motoristu odvzel prednost. Vozniku je alkotest pokazal 0,56 promila alkohola v krvi.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

07.09.2025 ob 09:41
49-letni motorist iz Slovenije je umrl v hudi prometni nesreči, ki se je v soboto popoldne zgodila na državni cesti DC-08 pri Murvici Gornji.

Po podatkih ogleda kraja nesreče je do trčenja prišlo, ko je 78-letni voznik avtomobila z zadarskimi registrskimi tablicami zavijal levo, pri tem pa ni spustil vozila, ki je prihajalo iz nasprotne smeri. V tistem trenutku je prišlo do trčenja z motorjem s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 49-letni Slovenec, so sporočili s policije v Zadru, piše 24sata.

Od silovitega udarca je motorist padel na vozišče in umrl na kraju nesreče.

Cesta je bila zaradi ogleda zaprta od 17.22 do 20.30, promet pa je potekal po obvoznih cestah.

Voznika avtomobila so aretirali in ga odpeljali na policijsko postajo. Alkotest mu je pokazal 0,56 promila alkohola v krvi.

Proti njemu bo vložena kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu, v zakonskem roku pa bo priveden k preiskovalnemu sodniku.

