Slovenec (33) ukradel letalo

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je sodišče v južnofrancoskem mestu Aix-en-Provence nekega 33-letnega Slovenca obsodilo na tri leta in šest mesecev zapora, ker je marca z letališča v italijanskem letovišču Novi Ligure ukradel letalo. 30. marca zjutraj je z letališča E.Mossi v kraju severno od Genove ukradel cessno 172 in z njo preletel Ligurijo in francosko Azurno obalo, nato pa so ga francoska lovska letala prisilila k pristanku v kraju Aix-Les Milles blizu Toulona na jugu Francije.

Državno tožilstvo v Aix-en-Provence naj bi v torek odločalo o izročitvi letala, štirisedežne enomotorne lahke cessne. Poleg tega so pravosodni organi v severnoitalijanskem mestu Alessandria uvedli postopek proti Slovencu zaradi vloma, saj je razbil okno hangarja, da bi ukradel letalo.

Kaj je sploh hotel?

Zakaj je Slovenec ukradel cessno in kam je pravzaprav hotel leteti, ostaja nejasno. Cessno je ukradel iz tamkajšnje pilotske šole. »Upamo, da bo zadeva hitro rešena,« je dejal eden od lastnikov šole Paolo Visentini. »Gre za zelo čudno in nerazumljivo zadevo. Na fotografiji med obiskovalci letališča in pilotske šole Slovenca nisem prepoznal,« je dejal Visentini po poročanju Anse.