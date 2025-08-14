HRVAŠKA

Slovenec (29) aretiran v Varaždinu: v vozilu in počitniški hiši najdena marihuana in nezakoniti laboratorij (FOTO)

Zaradi suma nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami so proti njemu vložili kazensko ovadbo in ga priprli.
Fotografija: FOTO: PU Varaždinska
FOTO: PU Varaždinska

STA, S. U.
14.08.2025 ob 17:05
STA, S. U.
14.08.2025 ob 17:05

Policija je v torek v Varaždinu priprla 29-letnega državljana Slovenije, potem ko so v njegovem vozilu odkrili indijsko konopljo. Preiskali so tudi njegovo počitniško hišo na Hrvaškem in skupno našli okoli osem kilogramov te rastline in nezakonit laboratorij za njeno gojenje, so danes sporočili iz varaždinske policijske uprave.

Policisti so v torek okoli 18.30 v Varaždinu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 29-letni državljan Slovenije. Pri pregledu notranjosti vozila so opazili dele rastline, podobne indijski konoplji.

Voznika so pridržali ter nato preiskali vozilo in počitniško hišo, ki jo uporablja na Hrvaškem.

FOTO: PU Varaždinska
FOTO: PU Varaždinska

Med preiskavo so našli več vrečk s posušeno zeleno rastlinsko snovjo, podobno konoplji skupne teže približno 8200 gramov. Prav tako so odkrili popolnoma opremljen nezakonit laboratorij gojenje indijske konoplje - med drugim okoli 50 LED-svetilk ter celoten prezračevalni sistem.

FOTO: PU Varaždinska
FOTO: PU Varaždinska

Našli so tudi več mobilnih telefonov in dokumentacijo z navodili za gojenje konoplje. Zaradi suma nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami so proti njemu vložili kazensko ovadbo in ga priprli.

