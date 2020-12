Slovenec (22) povzročil paniko, klic je bil prekinjen

V celovško kliniko so zaradi prekomernega uživanja alkohola in tablet odpeljali 22-letnega Slovenca iz kraja Žihpolje iz okraja Celovec dežela.



Slovenec se je okoli 2.45 po videoklicu pogovarjal z znanci, ko je omedlel. Videoklic se je prekinil, in ker ga niso mogli več poklicati, so znanci poklicali rešilce. Reševalci so potrebovali pomoč gasilcev, da so odprli vrata njegovega stanovanja. Slovenca, ki je med videoklicem zaužil neznano število tablet in neznano količino alkohola, so našli v apatičnem stanju in ga odpeljali v celovško kliniko.



V stanovanju so našli drogo, zaradi česar je policija uvedla preiskavo.