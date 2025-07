Slovenci kradli na Hrvaškem

Policisti so pred dnevi v eni od prodajaln v Pulju zasačili tri slovenske državljane, ki so imeli pri sebi torbe, posebej predelane za krajo kozmetičnih izdelkov, ter jih odpeljali na policijsko postajo in pridržali. Sledila je temeljita preiskava, med katero so policisti ugotovili, da sta Slovenki, stari 26 in 31 let, ter njun 48-letni pajdaš, prav tako Slovenec, iz dveh prodajaln v Pulju ukradli različne parfume, ki so jih nato skrili v prtljažnik avtomobila. Parfume so policisti zasegli, zoper tatove pa so na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.