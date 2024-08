Slovenski dedek snemal gole otroke na plaži: pri delu so ga ujeli varnostniki kampa

Istrska policija je vložila kazensko ovadbo zoper 74-letnega slovenskega državljana, ki so ga v Rovinju zalotili pri snemanju golih otrok z mobilnim telefonom. Očita se mu kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo, je danes po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila istrska policija.

Kot izhaja iz policijskega poročila, so moškega zalotili pri snemanju varnostniki v turističnem objektu oziroma kampu v Rovinju v petek okoli 19.45. Pridržali so ga do prihoda policistov, ki so nato na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili preiskavo njegovega mobilnega telefona in vozila ter našli obremenilno gradivo.

Slovenca so v soboto zvečer s kazensko ovadbo predali enoti za pridržanje istrske policije.

Zakonodaja predvideva za izkoriščanje otrok za pornografijo kazen od enega do deset let zapora. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno s silo, grožnjo ali prevaro, pa tudi 12 let.