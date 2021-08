Slovenca v hrvaški Istri kradla kolesa, čaka ju zapor

Sodišče v Pazinu je danes izreklo pravnomočno kazen slovenskima državljanoma, 56-letnemu očetu in 23-letnemu sinu zaradi kraje več koles v hrvaški Istri junija letos. Oba sta bila obsojena na pogojno kazen. Poravnati bosta morala tudi več kot 140.000 kun (več kot 18.600 evrov) škode, ki sta ju povzročila lastnikom koles.



Sodišče je prvoobtoženega mlajšega slovenskega državljana spoznalo krivega 10 kaznivih dejanj tatvine. Pri eni tatvini je sodeloval z očetom, poroča puljski časnik Glas Istre na svoji spletni strani. Iz kampov na različnih koncih hrvaške Istre od Umaga in Vrsarja do Pulja je ukradel 10 koles in se nato z njimi odpeljal proti Sloveniji. Sodišče je ugotovilo, da je škode zaradi ukradenih koles za 140.335 kun (18.711 evrov).



Sinu so določili leto dni pogojne kazni s petletno poskusno dobo. V naslednjih šest mesecih bo tudi moral plačati odškodnino za ukradena kolesa, sicer bo prekršil pogojno kazen. Lastnikom koles naj bi že plačal nekaj več kot 37.000 kun odškodnine ali približno 5000 evrov. Očeta so kaznovali s šestmesečno pogojno kaznijo z dveletno poskusno dobo.



Hrvaški policisti so očeta in sina 25. junija ustavili na mejnem prehodu Kaštel/Dragonja, ko sta z beemvejem s slovensko registracijo prevažala dve kolesi, za kateri nista imela nobenih dokazov, da sta njuna last.

