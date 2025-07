Slovenca takole ogoljufali pri rezervaciji apartmaja v Istri

Po poročanju hrvaškega portala Index.hr sta bila Poljakinja in Slovenec žrtvi spletne prevare pri najemu počitniške hiše v Istri. Policijska uprava Istarske županije je sporočila, da poteka preiskava dveh primerov goljufij, ki so se zgodile na območju Medulina, in v katerih sta oškodovani osebi ostali brez več tisoč evrov.

Turisti naleteli na lažne oglase

V prvem primeru je 43-letna poljska državljanka maja na eni izmed spletnih družbenih omrežij našla oglas za najem hiše v Medulinu. V oglasu je bila navedena privlačna cena, zato je sledila navodilom in preko spleta nakazala več tisoč evrov. Ob prihodu na navedeni naslov pa je ugotovila, da je bila ogoljufana – hiša namreč ni bila na voljo za najem.

V drugem primeru je bil oškodovan 33-letni državljan Slovenije. Aprila je prek spletne strani rezerviral počitniško hišo in prav tako plačal več tisoč evrov. Ob prihodu na lokacijo pa je ugotovil, da je bila hiša že rezervirana, lastnik pa mu je povedal, da nepremičnino oddaja izključno prek druge agencije.

Policija poziva k previdnosti

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in ugotavlja vse okoliščine obeh dogodkov. Ob tem opozarja javnost, naj bo pri spletnih rezervacijah turističnih nastanitev izjemno previdna.

»Priporočamo, da državljani preverijo, prek katerih oglasov in spletnih strani iščejo nastanitve, ter da se predhodno prepričajo, ali ima določena nepremičnina uporabniške ocene,« svetujejo iz policije. Poudarjajo tudi, da je treba preveriti, ali je oseba, ki oglašuje nastanitev, resnično tudi njen lastnik ali zakoniti zastopnik.

Policija svetuje dodatno preverjanje pri pristojnih institucijah, da bi se potrdila verodostojnost oglasa in obstoj pooblaščene osebe ali agencije, ki nastanitev ponuja.