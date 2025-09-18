Slovenca na Hrvaškem močno oglobili, razlog pa ...

V zgodnjih jutranjih urah je hrvaška policija v Tovarniku ustavila 59-letnega slovenskega državljana, ki je vozil tovorno vozilo kljub aktivni prepovedi uporabe tuje vozniške dovolilnice na območju Hrvaške, je sporočila vukovarsko-sremska policija.

Voznik je vozil tovorno vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ko so ga policisti ustavili in pri preverjanju ugotovili, da krši izrečeni varnostni ukrep.

Zaradi storjenega prekrška so voznika nemudoma izključili iz prometa in mu naložili denarno kazen v višini 1320 evrov, mu izrekli šest kazenskih točk in vročili varnostno prepoved vožnje vseh kategorij vozil na območju Hrvaške za obdobje treh mesecev.