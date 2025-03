Slovenca (34) ustavili blizu Šibenika. Policijski pes v akcijo, to je odkril

Hrvaška policija je v torek na avtocesti blizu Šibenika ustavila 34-letnega slovenskega državljana, pri katerem je odkrila več kot 200 gramov kokaina in nekaj hašiša. Proti njemu in sopotniku, 26-letnemu Hrvatu, so zaradi suma nezakonite proizvodnje in trgovine z mamili vložili kazensko ovadbo, je danes sporočila šibeniška policija.

Policijski pes v akcijo

Voznik ni upošteval navodil policistov, naj ustavi vozilo, a ga je policistom nato uspelo ustaviti, so še sporočili iz šibeniško-kninske policijske uprave.

Alkotest je pokazal, da je imel voznik v krvi 0,7 promila alkohola. Policisti so sumili, da je vozil tudi pod vplivom prepovedanih drog, zato so mu ponudili testiranje, ki pa ga je zavrnil.

Več kot 200 gramov kokaina in nekaj hašiša.

Policija je 34-letnega Slovenca in njegovega sopotnika pridržala ter ju privedla na policijo. Avto so na podlagi suma, da so v vozilu prepovedane droge, pregledali s službenim psom za odkrivanje drog. V predelu maske so našli vrečko z 221 grami kokaina, zavitek z devetimi grami kokaina in zavitek z 18 grami hašiša. Po končani kriminalistični preiskavi so proti osumljencema vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvu v Šibeniku in ju priprli.