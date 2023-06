Slovenec se je želel izmazati z gramom kokaina. Potem so v njegov avto spustili psico, ni se dobro končalo (FOTO)

Na območju Policijske uprave zadarska na Hrvaškem so v dveh akcijah zaplenili večjo količino drog. Izpostavljamo zgodbo Slovenca.

Prometni policisti so na avtocesti ustavili Slovenca (25), ki jim je prostovoljno predal gram kokaina. Na koncu se je izkazalo, da to ni vse, kar je imel pri sebi.

Sumili so, da ima še več drog, zato so moškega prijeli in privedli na policijo, avto pa je bil odvlečen v za to namenjene policijske prostore. Po pridobitvi sodnega naloga, so v avto spustili psico Gano, šestletno nizozemsko ovčarko, ki je razkrila njegovo temno skrivnost: izvohala je, da se v bližini menjalnika skriva še nekaj.

Osumljenec je nato iz vozila potegnil štiri vreče z drogo heroin in (dobra dva kilograma) in eno napolnjeno s 1070 grami amfetamina (speed). Vse skupaj je bilo vredno najmanj 45 tisoč evrov (kilogram heroina je vreden okoli 20 tisočakov).

Slovencu so odvzeli tudi denar, za katerega sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj, zaradi drog pa je fasal kazensko prijavo (nepooblaščena proizvodnja in promet z drogami).

Kot še razkriva hrvaška policija, jim Slovenec od prej ni bil znan.