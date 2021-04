»Slišali smo krik in stekli do avta, tam je ležal fantek. Rešitve zanj ni bilo«

Črni niz na hrvaških cestah

Pisali smo, da Hrvaško pretresa tragična nesreča,»Moja žena je zjutraj slišala krik. Mislili smo, da je morda pes ali žival. Šel sem pogledat ven, kaj se dogaja, in sredi travnika zagledal avto,« pove za 24sata šokirani, ki živi sto metrov od kraja nesreče in je sorodnik družine, ki je zletela s ceste v naselju Tomaševac. »Hitro sem stekel tja, na zadnjem sedežu pa je ležal otrok. Prišlo je reševalno vozilo, reševalci so ga celo uro oživljali, a pomoči ni bilo. Fant je bil star 5 let. Mama in sestra sta bili popolnoma v šoku, reševalci so ju odpeljali v bolnišnico. Spustili so se po hribu navzdol, cesta je bila spolzka in ... Poznam jih, ker smo v sorodu. Živijo v kraju, oddaljenem nekaj kilometrov. Bilo je grozno ...«Danes hrvaški mediji sicer pišejo o črnem nizu na tamkajšnjih cestah. V bližini Zadra se 18-letni voznik ni ustavil pri znaku ‘stop’, na kraju nesreče sta umrla dva mladeniča (20 in 21 let).V nedeljo pa je 31-letni voznik pri Novi Gradiški zaradi neprilagojene hitrosti na mokri cesti izgubil nadzor nad avtomobilom, zletel s ceste in pristal v odtočnem kanalu. Avto je udaril v betonski rob dovoza, lesen drog javne razsvetljave in kovinske stebre dvoriščne ograje. Voznik nesreče ni preživel.