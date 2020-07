Šli so na burek, po trčenju so trupla štirih mladih rezali iz vozila

Iz zverižene pločevine vlekel mrtvo hčer krščenca

Zjutraj na vrata potrkala policija

Na sosednjem Hrvaškem še vedno ne morejo verjeti, kako strašna tragedija se je zgodila v Slavoniji , ki je zavita v črno zaradi smrti štirih mladih ljudi, starih med 18 in 20 leti.V audiju A4, ki ga je v noči s srede na četrtek vozil. (19), so bili še njegovi prijatelji. (18),. (20) in(18). Okoli enih ponoči so se iz kavarne namenili v sosednjo vas na burek in Leo odpeljat domov. Ivan je cesto dobro poznal, prevozil jo je še stokrat. V blagem zavoju je avto okoli ene ure pri veliki hitrosti zletel s ceste, preletel majhen kanal ob cesti, kakih sto metrov peljal po njivi s koruzo, zapeljal skozi živo mejo in trčil v temelj družinske hiše. Trčenje je bilo tako silovito, da je popokal zid tudi na drugi strani hiše. Močan pok je družino vrgel iz postelje, prizor, ki so ga zagledali, je bil grozljiv. Mirko je poskušal pomagati otrokom v vozilu, ki pa niso kazali znakov življenja.Tudi gasilce je prizor, ki so ga videli, pretresel. Prednji del audija, kjer sta sedela Ivan in Lea, ki sta bila pripeta z varnostnim pasom, je bil povsem zmečkan, motor vozila je razpadel na prednjem sedežu. Gasilci so morali razrezati streho vozila, da so lahko izvlekli potnike. »Šele ko sem vzel v roke truplo dekleta, sem dojel, da vlečem ven mrtvo znanko. Bil sem krstni boter njenemu očetu. To so bili strašni prizori. Štirje mladi. Vsi moji fantje so bili v šoku. Tudi jaz, ki sem prestal vojno in veliko vojnih strahot, sem bil na robu,« je povedal gasilski poveljnik iz Starih Mikanovcev za portal 24sata.hr.Hrvaška, predvsem pa Slavonija, zaradi prehitre vožnje žaluje za štirimi mladimi, pred katerimi je bilo še vse življenje. »Živimo pol kilometra stran. Nihče nas ni poklical, da pridemo sem, ko se je zgodila nesreča. Nič nismo vedeli do 7. ure, ko je policija prišla povedat, da je Ivan umrl. Šokirani smo bili. Ivan je bil odličen fant. Audija je imel približno eno leto. Igral je nogomet, v vsem je bil dober. Zdaj se je vpisal na fakulteto,« je na prizorišču nesreče v solzah za 24sata.hr pripovedoval Ivanov ded, po katerem je nesrečni mladenič dobil ime.