Šli na morje, sledila tragedija: deklica (3) umrla, starši in sestra hudo poškodovani

Iz Srbije poročajo o hudi prometni nesreči. Tako so v Nišu prijeli I. S. (23) iz Zaječarja, ki ga sumijo povzročitve hudega kaznivega dejanje zoper varnost prometa, navaja Blic.

Tragična pot na morje

Osumljen je, da je 10. junija ponoči v bližini vasi Malča pri Nišu med vožnjo trčil v nasproti vozeče vozilo, pri čemer je umrla triletna deklica. Po prvih informacijah je bila v avtu družina iz Zaječarja, ki je bila na poti na morje.

Voznika in dva sopotnika s hudimi poškodbami ter I. S. z lažjimi poškodbami so oskrbeli v Univerzitetnem kliničnem centru Niš. Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli pred sodnika, ta je zanj odredil pripor do 30 dni.