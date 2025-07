Grozljivka! Zvezali in jo polili z belilom in surovo obračunali z njo

Vplivnica Soraya Riffy, znana po modnih in lepotnih objavah na Instagramu, je doživela grozljiv napad v lastnem domu, po katerem je »popolnoma iznakažena«.

Dva oborožena napadalca sta v petek zvečer vdrla v njeno stanovanje, jo zvezala, polila z belilom, surovo pretepla – in po vsej verjetnosti tudi spolno zlorabila.

Noč groze v središču Marseilla

Napad se je zgodil okoli 21. ure, ko je eden od storilcev pozvonil na vrata in se lažno predstavil kot sosed brez ključev. Ko mu je Soraya odprla, je v stanovanje vdrl še drugi napadalec. Oba sta bila oborožena – z noži, drugimi ostrimi predmeti in celo pištolo. Sledila je ura in pol groze, po kateri je nesrečnica fizično in psihično v razsulu.

Po poročanju časnika Le Parisien sta jo storilca zvezala, večkrat udarila z orožjem, grozila s smrtjo in jo prisilila, da jima izroči luksuzne predmete – zapestnico Cartier, dve prestižni torbici, uro Rolex ter ključe stanovanja in avtomobila. Ko se je poskušala osvoboditi, naj bi ji z lepilnim trakom zvezala usta, zaradi česar je skoraj zadušila in izgubila zavest.

»Njeno telo je prizorišče zločina«

Po napadu so Sorayo našli polito z belilom – domnevno zato, da bi napadalca uničila sledi DNK. Ima močan pretres možganov, zlomljen nos, hude podplutbe in psihične travme, s katerimi se bo verjetno spopadala še dolgo. Njen tiskovni predstavnik je na Instagramu zapisal: »Njeno telo je prizorišče zločina.« Dodal je še, da je bila že dva tedna pred napadom tarča izsiljevalskih groženj, najverjetneje istih storilcev.

»Doživela sem noč groze. Iznakažena sem, ogorčena, prestrašena. Preveč medijske izpostavljenosti je nevarno. Zapustila bom Marseille, za zdaj tudi družbena omrežja. Sem izgubljena,« je za Le Parisien povedala 30-letnica. Zdravniki med drugim sumijo, da je bila med tem, ko je bila v nezavesti, tudi posiljena, kar naj bi nakazovale telesne poškodbe.

Policija vodi preiskavo

Francoske oblasti so sprožile preiskavo zaradi oboroženega ropa, ugrabitve, groženj s smrtjo in skupinskega nasilja. Preiskovalci intenzivno iščejo storilca, ki naj bi se že pred napadom ukvarjala z izsiljevanjem.

Soraya Riffy je postala znana leta 2016 po nastopu v francoski televizijski oddaji, sledilci pa jo poznajo predvsem po modnih, lepotnih in fitnes vsebinah. Na Instagramu ima več kot milijon sledilcev.