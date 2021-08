Slavno vplivnico (33) našli mrtvo. Je šlo za umor in samomor? (FOTO)

Gagnierjeva je bila sicer aktivna tudi platformi OnlyFans.

Svet vplivnežev pretresa smrt vplivnice(33) s pravim imenom, ki so jo v nedeljo našli mrtvo v Richmondu v Teksasu.33-letnico z več kot 2,5 milijona sledilcev na Instagramu so našli mrtvo v stanovanju. Na kraju dogodka je bilo tudi truplo moškega, za katerega se je kasneje izkazalo, da je 34-letniUradni vzrok smrti še ni znan, ameriški mediji pa poročajo, da naj bi šlo za umor in samomor. Morrovo naj bi tako nekdo zadavil, Accort pa naj bi sodil sam.Medtem policija poroča, da naj se pokojnika ne bi poznala.