Skrušeni oče Mateja Periša: Skrivam se na ulicah Beograda, skrivam čustva (VIDEO)

Medtem ko družina, a tudi celotna regija, ne izgublja upanja, da bodo mladeniča našli živega in zdravega, je njegov oče Nenad Periš spregovoril o smeri nadaljevanja preiskave.

»Srbsko ministrstvo za notranje zadeve vodi ta postopek, Hrvaška ga podpira. Kolikor vem, pripadniki hrvaškega ministrstva za notranje zadeve še niso prispeli v Beograd. Ne vem, kaj piše v medijih, a me o njihovem prihodu nihče ni obvestil,« je včeraj v oddaji Kec na jedanaest na televiziji K1 povedal Nenad in dodal, da mu je lažje, ko je sam.

»Namerno nosim masko na ulici, da se skrijem, lažje mi je, ko nekatere stvari rešim sam s sabo, a me ljudje vseeno prepoznajo in mi ponudijo podporo. Jaz nisem pomemben, sem v Beogradu, ker iščem sina. Lažje skrivam čustva. Poskušam biti racionalen. Za zdaj nimamo informacij, ki bi me demotivirale in bi kazale na to, da se ta situacija ne bo srečno končala. Ampak toliko, kot je dobro, da za zdaj nimam takšnih informacij, je tudi težko,« je dejal Periš. »Vztrajam zaradi svoje družine, ki preživlja težke čase, zaradi želje, da se to reši. Pripravljen sem na vse. Zavedam se, da je minilo 30 dni in ne morem pričakovati enakih novic kot prvi dan preiskave.«

Nenad Periš povedal, da so mu v pomoč objave v medijih

»Novice so združile ljudi in mi dale energijo v tem težkem času zame in za mojo družino. Bilo bi veliko težje, če ne bi bilo tega pozitivnega vzdušja, te želje, da se dobro konča,« je dejal.

Spomnimo, v noči na silvestrovo se je Splitčan Matej Periš s prijatelji odpravil v beograjski klub Gotik. Iz neznanih razlogov je po polnoči zapustil klub, tekel po beograjskih ulicah in izginil.