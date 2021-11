Skrušena mama, ko ji je sin (16) umrl zaradi covida: Ni mi jasno, kakšen je to virus

»Ko smo videli, kako zelo je bolan, smo ga odpeljali v otroško covid bolnišnico, kjer so se zdravniki zanj skrbeli po najboljših močeh,« je za srbske medije povedala mama Biljana.

»Ni mi jasno, kakšen je to virus. Vzel mi je sina, zdravega in pravega, mene pa, ki imam težave z visokim tlakom in ščitnico, se ni niti dotaknil. Ni pravila. Vedel je, da se bo tako končalo, povedal nam je,« je skrušena mama 16-letnega Srđana, ki je preminil zaradi posledic okužbe s korono, piše Kurir.

Srđan se je en mesec boril s covidom na oddelku intenzivne nega v kliničnem centru v Nišu.

»Imel je vročina in bolela ga je glava. Sledila je pljučnica. Otrok je bil pred tem popolnoma zdrav. Razen občasnih prehladov ni imel nikakršnih zdravstvenih težav. Ko smo videli, da je bolan, smo ga odpeljali v pediatrično covid bolnišnico, kjer so zdravniki zanj skrbeli najbolje kot lahko,« je povedala mama Biljana.

»Moj sin virusa ni mogel premagati. Zdravniki so angažirali tudi najboljše zdravnike in Beograda. Vsi skupaj so se trudili, a bolezen je preprosto takšna,« je za medije užaloščeno povedala mama pokojnega fanta.