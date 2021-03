Skrivnostno izginotje: Ivano (28) mož odpeljal v službo, tja ni prišla

Na Hrvaškem pogrešajo 28-letnico. Gre zaiz Varaždina, za katero je izginila vsaka sled. Mož jo je včeraj malo pred 8. uro zjutraj odpeljal v službo, a so ga nato obvestili, da ni prišla na delovno mesto.Ivana je visoka okrog 170 centimetrov, srednje postave in ima ravne rjave lase. Oblečena je bila v sivo zimsko jakno, črno majico z dolgimi rokavi in kavbojke. Obute je imela črne športne copate, pri sebi je imela tudi siv nahrbtnik, poročajo hrvaški mediji.Policija prosi vse, ki imajo informacije o pogrešani, da pokličejo najbližjo policijsko postajo.